Под внедорожником в Москве обнаружили подозрительную коробку

В Москве под днищем внедорожника нашли подозрительную коробку, из-за чего пришлось эвакуировать автомобиль и вызывать сапёровВ Москве под днищем внедорожника нашли подозрительную коробку, из-за чего пришлось эвакуировать автомобиль и вызывать сапёров.
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