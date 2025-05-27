Под внедорожником в Москве обнаружили подозрительную коробку

В Москве под днищем внедорожника нашли подозрительную коробку, из-за чего пришлось эвакуировать автомобиль и вызывать сапёровВ Москве под днищем внедорожника нашли подозрительную коробку, из-за чего пришлось эвакуировать автомобиль и вызывать сапёров.