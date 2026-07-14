Кирилл Охоткин: «Свяжите жизнь с высокими технологиями – точно не прогадаете»

О новшествах приемной кампании, партнерстве вуза с крупнейшими госкорпорациями, высокотехнологических трендах современности, о том, как трансформируется профессия айтишника и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал ректор КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин.
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