❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: удары ВСУ по мостам и локальные бои - что известно к 13:00 18 августа 2024 года В Курской области обстановка остается стабильно напряженной.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: удары ВСУ по мостам и локальные бои - что известно к 13:00 18 августа 2024 года В Курской области обстановка остается стабильно напряженной.
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