Мобилизованные ВСУ в Сумской области совершили самоубийство из-за давления

В Сумской области несколько мобилизованных украинских военнослужащих совершили самоубийство, не выдержав давления со стороны киевских властей и националистических заградотрядов на фоне наступления российских войск, сообщает антифашистское подполье.
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