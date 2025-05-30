Политика как он...
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Политика как она есть

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Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале июня

Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в начале июня

Начало июня в столичном регионе начнется с умеренного тепла. Ночью температура воздуха будет в районе плюс 7–12, а днем — плюс 19–24.

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