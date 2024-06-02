Тайны младшей дочери Анастасии Заворотнюк: как она выглядит сегодня Татьяна СергееваЗачем нам так важно узнать, как выглядела Мила, младшая дочь Анастасии Заворотнюк? За этим вопросом стоит не только любопытство, но и стремление запомнить и увидеть лицо той, кто стала символом борьбы с тяжелым недугом.