585-сильный V8 и разгон до 100 км/ч за 3,2 с. В России появились новые Mercedes-AMG GT 2026

Автомобили уже растаможены и готовы к регистрации, а версия с 585-сильным V8 разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды В России появились новые купе Mercedes-AMG GT 2026 года выпуска.
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