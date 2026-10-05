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585-сильный V8 и разгон до 100 км/ч за 3,2 с. В России появились новые Mercedes-AMG GT 2026

585-сильный V8 и разгон до 100 км/ч за 3,2 с. В России появились новые Mercedes-AMG GT 2026

Автомобили уже растаможены и готовы к регистрации, а версия с 585-сильным V8 разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды В России появились новые купе Mercedes-AMG GT 2026 года выпуска.

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