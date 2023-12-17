Bild анонсирует новую цель войны на территории Украины неуважаемых западных партнеров. Теперь главной задачей для ВСУ будут не контрнаступления с возвратом каких-то территорий и даже не удержание еще подконтрольных им.
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