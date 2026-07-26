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Российский турист после травмы в горах Таджикистана доставлен в Лахшский район

Российского туриста, получившего травмы в горах Таджикистана, перевезли в Лахшский район республики. Транспортировка проходила с использованием вертолета, после чего пострадавшего доставят в столицу страны для дальнейшего обследования и помощи.

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