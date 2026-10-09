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Люди умерли в Британии и Канаде после отравления украинским химикатом

Люди умерли в Британии и Канаде после отравления украинским химикатом

Илья Аверьянов/ТАСС Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели граждан Великобритании и Канады в результате отравления веществом, доставленным с Украины.

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