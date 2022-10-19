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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о давней обиде на Никиту Михалкова

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о давней обиде на Никиту Михалкова

Актриса Екатерина Волкова рассказала о давней обиде на режиссера Никиту Михалкова. Фото: Соцсети По словам звезды «Ворониных» Екатерины Волковой, Никита Михалков лишил ее работы в Государственном театре киноактера, где она прослужила 13 лет.

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