Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о давней обиде на Никиту Михалкова

Актриса Екатерина Волкова рассказала о давней обиде на режиссера Никиту Михалкова. Фото: Соцсети По словам звезды «Ворониных» Екатерины Волковой, Никита Михалков лишил ее работы в Государственном театре киноактера, где она прослужила 13 лет.