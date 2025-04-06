В Ростове-на-Дону проверят данные о падении БПЛА на административное здание

Сведения о падении обломков БПЛА на административное здание и хозяйственные постройки проверят в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 6 апреля в своем Telegram-канале.
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