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Арестович*: Зеленский ужасно достал Трампа, но сменить власть на Украине он не сможет

Арестович*: Зеленский ужасно достал Трампа, но сменить власть на Украине он не сможет

Президент США Дональд Трамп крайне раздражён дерзостями в свой адрес со стороны потерявшего легитимность президента Украины, но добиться смены власти в стране не сможет.

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