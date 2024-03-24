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«Так больно»: Shaman заставил аудиторию плакать по погибшим в «Крокусе»

«Так больно»: Shaman заставил аудиторию плакать по погибшим в «Крокусе»

Исполнитель буквально за несколько часов написал и выставил на суд зрителей новую композицию. Shaman (Ярослав Дронов) кадр клипаShaman представил на суд зрителей новую композицию, посвященную скорбному событию — теракту в концертном зале «Крокус».

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