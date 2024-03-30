RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Что они на Западе пьют,виски с боярышником?Филиппо: Запад в ...
  • Eduard
    Они,чтр серьезно думали что Украина победит?Филиппо: Запад в ...
  • Игорь Петров
    Терпение лопнуло...По факту избиения...

Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара на уровне 90—94 рубля

Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара на уровне 90—94 рубля

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз курсу доллара. Экономист считает, что политическая и макроэкономическая стабильность в России «на фоне заметного роста экономики оставляет для российской валюты пространство для манёвра для укрепления до 89 рублей за доллар».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх