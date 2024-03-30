Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара на уровне 90—94 рубля

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз курсу доллара. Экономист считает, что политическая и макроэкономическая стабильность в России «на фоне заметного роста экономики оставляет для российской валюты пространство для манёвра для укрепления до 89 рублей за доллар».
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