Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара на уровне 90—94 рубля

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз курсу доллара. Экономист считает, что политическая и макроэкономическая стабильность в России «на фоне заметного роста экономики оставляет для российской валюты пространство для манёвра для укрепления до 89 рублей за доллар».