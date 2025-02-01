За кровавой провокацией в Судже стоят кураторы из НАТО: военные блогеры привели доказательстваПо украинским пабликам и СМИ активно расшаривалась новость о том, что якобы русская авиация ударила по школе-интернату в Судже, где оккупировавшие город ВСУшники держат стариков, больных, а также тех, кто лишился крова в результате вторжения украинских войск в Курскую область.