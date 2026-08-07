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Мода и Шоу-бизнес

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За рубежом высмеяли спектакль Хаматовой на английском

За рубежом высмеяли спектакль Хаматовой на английском

По сообщениям СМИ, Чулпан Хаматова, покинувшая Россию, теперь ставит спектакли на английском. Реакция зрителей свидетельствует о том, что международный успех пока далек от грандиозного: лишь двое-трое зрителей отреагировали на её остроумие, причем, возможно, за отдельную плату.

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