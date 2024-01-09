Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Н.Тагил...  Родной любимый  город.  Вся  юность  прошла  на  Вагонке.  Печально читать  ПОДОБНОЕ...🥵Сергей Мардан: Уд...
  • Нина Попова
    Про концлагерь, еврейский взгляд на мир. Лучше пусть 10 человек сбегут и выживут, чем 300, медленно, но все равно умрут.Вопрос: надо ли с...
  • Андрей Гуков
    Да, закончились де Голли«Голубой вагон» п...

Увидит ли молодёжь пенсии?

Увидит ли молодёжь пенсии?

Как я и предупреждал, пенсионные фонды США начали сыпаться. Блумберг пишет, что Пенсионная система учителей штата Калифорния, второй по величине пенсионный фонд страны, лихорадочно ищет 30 миллиардов долларов, чтобы избежать необходимости сбрасывать ценные бумаги за бесценок (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх