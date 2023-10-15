Президент России Владимир Путин назвал контрнаступление ВСУ полностью провалившимся. Он сделал и ряд других заявлений о ситуации на фронте, назвав нынешние действия ВС РФ «активной обороной», в ходе которой наши войска «улучшили положение» на купянском, запорожском и авдеевском направлениях.