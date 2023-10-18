Как отапливались средневековые замки зимой? Чем согревались огромные здания без котельных и угля?

Просторные залы, массивные гобелены, атмосфера сдержанной роскоши и уюта: так принято представлять обстановку в классических средневековых замках.
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