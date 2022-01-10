Discover24

544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Диканский
    Ну и как же хвалёный "Кардио-магнил"???Британские исслед...
  • GriG Ms
    Необкатанное чудовище негодное для полевых....В 19FortyFive наз...
  • Николай Галыгин
    Так это не  вертолётики  на Марс запускать тут дела по круче.«Известия»: Испыт...

Traffic News: В Японии восхитились советским истребителем МиГ-15

Traffic News: В Японии восхитились советским истребителем МиГ-15

Истребитель МиГ-15 стал самым настоящим советским шедевром, уверен автор портала Traffic News. Он отметил, что этот самолет в свое время обходил все натовские боевые машины по скорости, маневренности и целому ряду других технических параметров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх