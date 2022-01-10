Traffic News: В Японии восхитились советским истребителем МиГ-15

Истребитель МиГ-15 стал самым настоящим советским шедевром, уверен автор портала Traffic News. Он отметил, что этот самолет в свое время обходил все натовские боевые машины по скорости, маневренности и целому ряду других технических параметров.
Истребитель МиГ-15 стал самым настоящим советским шедевром, уверен автор портала Traffic News. Он отметил, что этот самолет в свое время обходил все натовские боевые машины по скорости, маневренности и целому ряду других технических параметров.
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