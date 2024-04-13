Названы признаки взломанного смартфона

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Депутат Государственной думы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал признаки, по которым можно определить, что смартфон взломали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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