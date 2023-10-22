Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: — Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять — обратной дороги нет!

- Глупо создавать запасы всяких продуктов, я всегда запасаюсь только водкой! - Почему?! - Во-первых, у неё срока годности нет, а во-вторых, ещё дедушка учил меня, что это валюта, только жидкая! Как придумали французский язык: - А давайте половина букв будет читаться фиг знает как, а половина вообще не будет! - Палки сверху не забудь.