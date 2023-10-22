РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 427 подписчиков

Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: — Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять — обратной дороги нет!

Рабинович держит на руках новорожденного сына и говорит: — Изя, шо ты плачешь? Ты должен понять — обратной дороги нет!

- Глупо создавать запасы всяких продуктов, я всегда запасаюсь только водкой! - Почему?! - Во-первых, у неё срока годности нет, а во-вторых, ещё дедушка учил меня, что это валюта, только жидкая! Как придумали французский язык: - А давайте половина букв будет читаться фиг знает как, а половина вообще не будет! - Палки сверху не забудь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх