Собянин: Более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке «Россия»

Для ее проведения на территории ВДНХ были задействованы 75 объектов общей площадью 266 тыс. кв. м Международная выставка-форум «Россия» завершилась в Москве, для ее проведения на территории ВДНХ были задействованы 75 объектов общей площадью 266 тыс.