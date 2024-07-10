Собянин: Более 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке «Россия»

Для ее проведения на территории ВДНХ были задействованы 75 объектов общей площадью 266 тыс. кв. м Международная выставка-форум «Россия» завершилась в Москве, для ее проведения на территории ВДНХ были задействованы 75 объектов общей площадью 266 тыс.
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