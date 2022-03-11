Аллерголог заявила, что сезон цветения начнется в столице в конце марта

Сезон цветения растений-аллергенов начнется в Москве в конце марта. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог, старший лаборант кафедры клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ имени Сеченова Елена Москаева в пятницу, 11 марта.