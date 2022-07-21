Тяжелая госдоля

Государственный сектор российской экономики — тема крайне чувствительная. Еще в июне 2021 года крупный предприниматель Алексей Мордашов на одной из сессий Петербургского экономического форума говорил об особом восприятии россиянами государства.
Государственный сектор российской экономики — тема крайне чувствительная. Еще в июне 2021 года крупный предприниматель Алексей Мордашов на одной из сессий Петербургского экономического форума говорил об особом восприятии россиянами государства.
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