Виктория Боня высказалась об откровенных фото Анны Асти

Телеведущая Виктория Боня высказала поддержку певице Anna Asti, ставшей жертвой мошенников. Интимные фотографии артистки, предназначенные для ее мужа, бизнесмена Станислава Юркина, были украдены и опубликованы в интернете, что стало для нее серьезным ударом.
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