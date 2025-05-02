Цены на новостройки в Москве падают, эксперты заявляют об открытии

В 2025 году новостройки в Москве покупают в среднем на 1% дешевле медианной размещенной цены. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», сравнив стоимость квадратного метра в объявлениях о новостройках в российских крупных городах с ценами при реальных покупках.