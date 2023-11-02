Геронтолог рассказал о пристрастии, которое ведёт к старению кожи и мозга

Красавицам на заметку врач Алексей Москалёв рассказал о вреде сахара.Для тех, кто считает, что добавление сахара в чай и кофе является безвредным, директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалёв объяснил обратное.
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