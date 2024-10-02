В России рассказали о новой классификации танков из-за СВО

Дополнительная антидроновая защита танков в зоне проведения спецоперации (СВО) разделяет серийные машины по выполняемым задачам на штурмовые и артиллерийские, которые ведут стрельбу с закрытых огневых позиций (ЗОП).
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