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Курские новости

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МО РФ рассказали подробности освобождения Дарьино в Курской области

МО РФ рассказали подробности освобождения Дарьино в Курской области

В оборонном ведомстве России раскрыли подробности освобождения села Дарьино в Суджанском районе. Тульские десантники стремительным броском пересекли реку по дамбе, после этого выбили ВСУ с позиций в селе, пишу в Минобороны.

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