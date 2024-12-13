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Петербургский дневник

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AI-решения Сбера используют уже 85 процентов регионов России

AI-решения Сбера используют уже 85 процентов регионов России

В 2024 году появилось более 200 проектов, созданных с участием искусственного интеллекта Сегодня 76 регионов России применяют AI-решения Сбера в госуслугах, медицине, сельском хозяйстве, образовании и других областях.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Это всего лишь продвинутые алгоритмы обработки данных. ИИ пока не существует.
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