Страна и люди

9 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Купцова
    Европа, это ваши братья. Вы их столько лет холили и лелеяли!Европа в ужасе: У...
  • Николай
    Грешно этому радоваться, НО........ Это всё за ГРЕХИ ИХ!!!Призрак голода ка...
  • Владимир Алтайцев
    С падалью нацистской  нет смысла  говорить. Ты  для  меня куча смердящегогитлеровского дерьма.Национализация Ма...

Донбасс терпел и вам велел. Почему спецоперация Z – единственная надежда для адекватных украинцев

Донбасс терпел и вам велел. Почему спецоперация Z – единственная надежда для адекватных украинцев

Роман Рейнекин.   После начала российской спецоперации Z  довольно многие украинцы из числа тех, которых в российских СМИ принято называть обобщенным термином «русскоязычное население» – избиратели Партии Регионов и ее наследниц, противники майдана и симпатизанты России, да и просто обыватели, далекие от насаждаемой в стране идеологии бандеровщины – отрицательно отнеслись к избранному Россией силовому варианту завершения вялотекущей в течение последних восьми лет войны на Донбассе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх