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Регионы России

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АСКон и Ред Софт объявили о совместимости Компас-3D v25 и Ред ОС

АСКон и Ред Софт объявили о совместимости Компас-3D v25 и Ред ОС

Компания АСКОН и разработчик программного обеспечения Ред Софт сообщили об успешном завершении тестирования совместимости своих продуктов – системы проектирования Компас-3D v25 и операционной системы Ред ОС.

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