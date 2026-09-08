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Мбаппе – фаворит гонки бомбардиров ЛЧ у букмекеров. Кейн – 2-й, Холанд – 3-й, Дембеле – 4-й, Винисиус – 5-й

Букмекеры принимают ставки на лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Фаворитом бомбардирской гонки котируется нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

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