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Мятеж на Украине: предпосылки и возможные последствия

Мятеж на Украине: предпосылки и возможные последствия

Мятеж на Украине: предпосылки и возможные последствия Ольга ВайленкоВ свете текущей политической ситуации на Украине, обсуждение возможности внутреннего мятежа, связанного с перспективой обмена территорий на членство в НАТО, приобретает все большую актуальность.

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