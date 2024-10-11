Мятеж на Украине: предпосылки и возможные последствия Ольга ВайленкоВ свете текущей политической ситуации на Украине, обсуждение возможности внутреннего мятежа, связанного с перспективой обмена территорий на членство в НАТО, приобретает все большую актуальность.