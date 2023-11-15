Эвакуированная из Газы семья: Израиль буквально «сметает» больницы и школы

Эвакуированная из сектора Газа семья рассказала о гуманитарной катастрофе на территории анклава. Своими эмоциями россияне поделились с журналистами в Домодедово, после приземления спецборта МЧС РФ в аэропорту.
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