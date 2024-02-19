Зеленскому отказали в выступлении на японской конференции по восстановлению Украины

Модераторы мероприятия во время трансляции на YouTube сообщили, что выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского на конференции по вопросам восстановления Украины в Токио по видеосвязи отменили.
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