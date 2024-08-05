Сегодня немного пасмурно, завтра 40% 🌧️ но сохраняется жаришка. Отличное время для прогулки - утро 6:00 Всем отличного старта недели 🙏 ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.
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Сегодня немного пасмурно, завтра 40% 🌧️ но сохраняется жаришка. Отличное время для прогулки - утро 6:00 Всем отличного старта недели 🙏 ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.