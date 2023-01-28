Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Бут о тренировках в «Черноморце» при Зырянове: «Интенсивность такая, что некоторые чуть ли не блюют»

Владимир Бут рассказал, как изменился «Черономорец» с приходом Константина Зырянова. — С Зыряновым прежде были знакомы? — Когда-то соприкоснулись в молодежной сборной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх