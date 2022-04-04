"Аж глаза разбегаются": обстановка на известной АЗС не на шутку удивила горожан

Жителей Артема не на шутку удивила обстановка, которая сложилась на известной АЗС. В Telegram — канале News_Artem (12+) горожане рассказали, что заехать на заправку стало крайне проблематично из-за глубоких ям и плохого состояния дороги.
Популярные статьи
- Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Свежие комментарии