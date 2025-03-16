Постное меню в ресторанах Goodman Prime

В этом году бренд-шеф двух ресторанов Goodman Prime Юрий Орешкин разработал гибкое постное меню, которое будет актуально во время Великого поста как для тех, кто придерживается строгого поста, так и для тех, кто допускает в своём рационе морепродукты.
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