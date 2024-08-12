Можно будет купить компьютер с Windows на платформе MediaTek/Nvidia. Компании выпустят свой чип в следующем году

Компании MediaTek и Nvidia выпустят свой совместный процессор в первой половине следующего года. Это будет некая однокристальная система, при создании которой MediaTek будет отвечать за процессорную часть, а Nvidia — за графическую.
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