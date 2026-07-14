Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 860 подписчиков

Украинский рэпер руководил организацией теракта в Подмосковье

Украинский рэпер руководил организацией теракта в Подмосковье

  Сотрудники ФСБ предотвратили масштабный теракт, который украинские спецслужбы при участии западных кураторов готовили на стратегическом оборонном предприятии в Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Сергей Бунцов
&quot;исполнителем преступления стал гражданин России, ранее судимый за совершение тяжких преступлений.&quot; Несколько тяжких, но почему он был на свободе?! Вроде по ТВ этот сюжет тоже показывали, он был даже на СВО и вернулся. Удивительно.
Ответить
1 м.
Игорь Ткачук
КОгорта.
Ответить
1 м.
Владимир Бурлаков
И.Бурлаков &quot;У Кремля больше нет «комфортных» вариантов на СВО. &quot;После полученных под Киевом &quot;успехов&quot;и сотней &quot;неучтённых&quot; потерь живой силы и техники можно было пересмотреть стратегию   ранее  выбранную  для проведения СВО на Украине .В &quot;белых перчатках&quot; либералам можно воевать в Совете Федерации,как Матвиенко или в банковских кабинетах. Особенно,когда бандеровские стратеги стали ликвидировать ведущих генералов генштаба и известных корреспондентов ,освещающих фронтовые события СВО. Вызывает недоумение наши очередные,  сопливые предупреждения врага по поводу уничтожения бандеровцами российских НПЗ,танкеров,  прифронтовых логистических узлов.Автор своих успехов на земле и воде,пан &quot;Мадьр&quot;,Бровди обещает руководителям стран гитлеровской коалиции,при их финансовой поддержке,удвоить свои результаты .Судоплатов с ветеранами  известного диверсантам и террористам, времён ВОВ, &quot;СМЕРШ&quot;в гробах перевернулись &quot;услышав&quot;какой позор переживает нынешняя Россия!
Ответить
1 м.