Украинский рэпер руководил организацией теракта в Подмосковье

"исполнителем преступления стал гражданин России, ранее судимый за совершение тяжких преступлений." Несколько тяжких, но почему он был на свободе?! Вроде по ТВ этот сюжет тоже показывали, он был даже на СВО и вернулся. Удивительно.

Владимир Бурлаков

И.Бурлаков "У Кремля больше нет «комфортных» вариантов на СВО. "После полученных под Киевом "успехов"и сотней "неучтённых" потерь живой силы и техники можно было пересмотреть стратегию ранее выбранную для проведения СВО на Украине .В "белых перчатках" либералам можно воевать в Совете Федерации,как Матвиенко или в банковских кабинетах. Особенно,когда бандеровские стратеги стали ликвидировать ведущих генералов генштаба и известных корреспондентов ,освещающих фронтовые события СВО. Вызывает недоумение наши очередные, сопливые предупреждения врага по поводу уничтожения бандеровцами российских НПЗ,танкеров, прифронтовых логистических узлов.Автор своих успехов на земле и воде,пан "Мадьр",Бровди обещает руководителям стран гитлеровской коалиции,при их финансовой поддержке,удвоить свои результаты .Судоплатов с ветеранами известного диверсантам и террористам, времён ВОВ, "СМЕРШ"в гробах перевернулись "услышав"какой позор переживает нынешняя Россия!