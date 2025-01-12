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«Рамштайн» отыгрался: как сокращение поддержки подталкивает Киев к новым наступательным авантюрам

«Рамштайн» отыгрался: как сокращение поддержки подталкивает Киев к новым наступательным авантюрам

[center]Как отметили многие комментаторы, скандальное интервью Зеленского с американским журналистом Фридманом 5 января, во время которого он дёргался и изредка скатывался в нецензурную брань, вышло не очень-то похожим на шоу сознательного эпатажа, какими были многие другие выступления украинского фюрера.

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