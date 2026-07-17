Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрия Колобова по делу о хищении на импортозамещении.
Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Вот читаю эти новости о задержании тех кто воровал. А сам думаю - а где сейчас министр промторговли? Правильно, Мантуров на повышении. То же и с сидящим Тимуром Ивановым и ушедшим на повышение Шойгу. Так кто же у нас там на самом верху? Рядом с самым нашим главным? Путин , вот вопрос какой возникает, когда стрелочников арестовывают и нам радостно докладывают, стравливая пар.
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1 м.
Nikolia Vovchenko
На самом деле такой или только прикидываешься....
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1 м.
Traveller
И что же это все сплошь чеЙсные чиновники у Президента? 🤣
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4 н.
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