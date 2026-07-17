Когда судья зачитывал постановление об аресте, экс-чиновник Минпромторга РФ грохнулся в обморок

АС

Анатолий Страшко

Вот читаю эти новости о задержании тех кто воровал. А сам думаю - а где сейчас министр промторговли? Правильно, Мантуров на повышении. То же и с сидящим Тимуром Ивановым и ушедшим на повышение Шойгу. Так кто же у нас там на самом верху? Рядом с самым нашим главным? Путин , вот вопрос какой возникает, когда стрелочников арестовывают и нам радостно докладывают, стравливая пар.