Все вернутся, и залы на Аллу Пугачеву будут битком, сказал участник "Места встречи".

Не хочется вступать с вами в полемику. Лишь поясню. Брехня про толпы, которые явятся на концерты этих.... С Норкиным не знакома, слава Богу, но достаточно посмотреть как он ведет диалоги с присутствующими - и нашим и вашим. Да и передача стала дурно попахивать. Как написал предыдущий, что "просто заколачивает бабки". На счет "независимого" ТВ, то очень сомнительно и не только мне. На этом все.

Александр Иноземцев

"...Не хочется вступать с вами в полемику. Лишь поясню" -, дык, Я и прошу, мол, УТОЧНИТЕ 😊 --- "...Брехня про толпы, которые явятся на концерты этих...." -, другими словами, кинокритик он же киновед, он же педагог Давид Шнейдеров БРЕШЕТ. Солидарен! 😉 --- "...С Норкиным не знакома, слава Богу, но достаточно посмотреть как он ведет диалоги с присутствующими - и нашим и вашим" -, редко смотрю передачу, которую он ведёт, но когда получается посмотреть..., то он (Норкин) довольно-таки адекватный и в узде держит приглашённых. --- "...Да и передача стала дурно попахивать" -, как говорится: "На вкус и цвет товарищей нет" © --- "...Как написал предыдущий, что "просто заколачивает бабки". На счет "независимого" ТВ, то очень сомнительно и не только мне" -, об этом Вы можете подискутировать с никнеймом "Степан Капуста" 😉