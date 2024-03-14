Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Все вернутся, и залы на Аллу Пугачеву будут битком, сказал участник "Места встречи".

Все вернутся, и залы на Аллу Пугачеву будут битком, сказал участник "Места встречи".

Своими впечатлениями от высказываний кинокритика, киноведа, педагога Давида Шнейдерова делилась не раз, повторяться не буду.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Не хочется вступать с вами в полемику. Лишь поясню. Брехня про толпы, которые явятся на концерты этих.... С Норкиным не знакома, слава Богу, но достаточно посмотреть как он ведет диалоги с присутствующими - и нашим и вашим. Да и передача стала дурно попахивать. Как написал предыдущий, что &quot;просто заколачивает бабки&quot;. На счет &quot;независимого&quot; ТВ, то очень сомнительно и не только мне. На этом все.
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22 час.
ИИ
Иван Иванов
Гр не нужно судить по себе.
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22 час.
Александр Иноземцев
&quot;...Не хочется вступать с вами в полемику. Лишь поясню&quot; -, дык, Я и прошу, мол, УТОЧНИТЕ 😊 --- &quot;...Брехня про толпы, которые явятся на концерты этих....&quot; -, другими словами, кинокритик он же киновед, он же педагог Давид Шнейдеров БРЕШЕТ. Солидарен! 😉 --- &quot;...С Норкиным не знакома, слава Богу, но достаточно посмотреть как он ведет диалоги с присутствующими - и нашим и вашим&quot; -, редко смотрю передачу, которую он ведёт, но когда получается посмотреть..., то он (Норкин) довольно-таки адекватный и в узде держит приглашённых. --- &quot;...Да и передача стала дурно попахивать&quot; -, как говорится: &quot;На вкус и цвет товарищей нет&quot; © --- &quot;...Как написал предыдущий, что &quot;просто заколачивает бабки&quot;. На счет &quot;независимого&quot; ТВ, то очень сомнительно и не только мне&quot; -,  об этом Вы можете подискутировать с никнеймом &quot;Степан Капуста&quot; 😉
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21 час.

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