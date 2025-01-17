Автоэксперт Осецкий назвал три самых доступных внедорожника в России

Lada Niva Legend, УАЗ "Патриот" и УАЗ "Хантер" - самые доступные внедорожники в России. Об этом журналу "За рулем" рассказал эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий.