Автоэксперт Осецкий назвал три самых доступных внедорожника в России

Lada Niva Legend, УАЗ "Патриот" и УАЗ "Хантер" - самые доступные внедорожники в России. Об этом журналу "За рулем" рассказал эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий.
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