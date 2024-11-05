Его искали больше полувека. Мартин Борман бесследно исчез из Берлина в последние дни войны. Список преступлений этого человека огромен, однако приговор на Нюрнбергском процессе ему вынесли заочно.
Куда исчез Борман?
Комментарии
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Андрей
Однако дело Гитлера, Бормана и иже с ними до сих пор живо, в том числе и на Украине!
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21 час.
Гарибян Сусанна
Эти твари не стоят того, чтобы о них вспоминали.
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20 час.
Семен Демин
Интересно.
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13 час.
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