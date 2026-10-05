Пирамиды — магические сооружения древних 💎 Пирамиды древних цивилизаций стоят на Местах Силы планеты Земля и представляют из себя сакральные храмы или магические машины-накопители энергии.
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